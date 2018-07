Raquel Argandoña se lanzó contra las viviendas sociales: "Les gusta que les regalen las cosas"

Este jueves, el panel de Bienvenidos se enfrascó en un largo debate respecto a las viviendas sociales que se llevarían a cabo en el sector de Rotonda Atenas en Las Condes.

En este contexto, la opinión de Raquel Argandoña generó descontento en las redes sociales, luego de que asegurara que “el chileno, no te digo la gran mayoría, pero un porcentaje es flojo”.

De esta manera, indicó que no estaba de acuerdo con las opiniones del resto de los panelistas porque “al chileno le gusta que le regalen cosas”.

Argandoña entonces comenzó relatando su historia de vida, relatando que “yo nací en Recoleta. una familia de clase media. Tenía lo básico. Pero a mí no me daba rabia que otra gente tuviera más. Me daban ganas de esforzarme. De Recoleta fui a la Villa Frei. Y yo dije ‘no, gracias a mi trabajo, voy a llevar a mi familia y quiero llegar donde yo quiero vivir”.

“Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo entiendo a esa gente que dice ‘pucha, a mí me costó, yo pago mi luz, a mí no van a rebajar el dividendo, ¿por qué a otra gente le van a regalar, no sé, un subsidio al 60%?”, agregó.

El periodista Mauricio Jürgensen interpeló a la ex Miss Chile, asegurando que las personas no están pidiendo un beneficio sino que un derecho.

Argandoña volvió a su historia de vida, respondiendo que “yo dije ‘yo acá, tengo que surgir, surgir, surgir’. Trabajé día y noche. Por eso, todo lo que yo tengo, y mucha gente me ha escrito, ‘estoy contigo’, no nos ha regalado nadie nada. Ha sido gracias a nuestro esfuerzo. Y sigo insistiendo: La mayoría del chileno es flojo en este país”.

A través de las redes sociales, los dichos de la panelista iniciaron un tenso debate, ya que mientras la mayoría de los usuarios se mostraron en contra de sus opiniones, hubo quienes estuvieron de acuerdo con Argandoña.

“Por plata baila el monito” no tiene estudios, ni trabaja ni gana dinero gracias a formación profesional. #Bienvenidos13 — JoviNomas💚☄ (@JordanaSubmarin) 12 de julio de 2018

Los comentarios de Raquel Argandoña en #Bienvenidos13 a mi me parecen miserablemente patéticos… — Ivanna Saez Cuevas (@ivannajosee) 12 de julio de 2018

#Bienvenidos13 yo crecí en una toma y media agua mis primeros 15 años de vida! Padre alcoholico, y tengo estudios superiores y saque adelante 4 hermanos!! Se puede. Estoy contigo Raquel. — Claudia San Martín P (@Sanmartmavita) 12 de julio de 2018

Yo me saqué cresta y media estudiando de noche y trabajando de día y no me tomé una terreno para tener casa ni salí a marchar y romper semáforos para pagar mis estudios #Bienvenidos13 — Domingo Carrasco (@domingocarrasco) 12 de julio de 2018

#Bienvenidos13 tu chileno flojo que te levantas a las 5 de la mañana y llegas a las 10 de la noche a tu casa…. by Lady Raquel Argandoña — Aries (@R_claros) 12 de julio de 2018

Son de cartón los que se ofenden porque Raquel Argandoña afirma que hay chilenos flojos. Hay gente trabajadora, obvio; pero hay muchos que son pobres porque no trabajan y quieren todo gratis, o no les gustan sus trabajos y se sobrevaloran. Se les llama progres #Bienvenidos13 — Alvarito® 🇨🇱🇺🇸🇵🇫🇺🇾🇧🇷🇦🇷 (@Alvaro__Ivan) 12 de julio de 2018

Y donde cree la sra Argandoña que están los chilenos flojos? Viven del aire? Alimentan a sus hijos de la nada? No po sra se trabaja para sobrevivir en este país, y el sueldo mínimo no alcanza, y mucho menos para una vivienda #Bienvenidos13 — Belen Arias Cruz (@Len_Whatever) 12 de julio de 2018

Raquel Argandoña debe jurar que todo lo ha ganado con su esfuerzo… — Carlos. (@CarlosIdoo) 12 de julio de 2018

Totalmente de acuerdo, en éste caso, con Raquel Argandoña. Teniendo oportunidades, muchos no se esfuerzan nada. Existe gente que todavía exige al estado que se lo de todo. Mi apoyo irrestricto, en este caso, a Raquel. #Bienvenidos13 — Guillermo León M. (@guipalemar) 12 de julio de 2018

Este pensamiento de la Raquel representa a la gran mayoría de la Derecha#NoMasEstigmaPobreza — Roberto (@antoniodigno) 12 de julio de 2018

#Bienvenidos13 Raquel, déjate de sinvergüenzuras. Eres ejemplo de acomodada. Además teniendo 2 maridos que te mantuvieron toda la vida, es fácil decir que “los chilenos somos flojos”. — Jorge Molina (@ElJorgeMolina) 12 de julio de 2018