"¿Bajo la influencia de qué está?": Actitud de Nidyan Fabregat opacó al panel de Así Somos

La noche de este martes, la modelo Nidyan Fabregat fue la invitada al programa Así Somos de La Red, donde el panel conversaba sobre hechos paranormales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comportamiento de la española, quien se movía de manera exagerada y hablaba de manera extraña.

En las redes sociales, los seguidores del programa no entendían qué le pasaba a la ex chica reality, acusándola de estar bajo la influencia de alguna droga o del alcohol.

Además, criticaron al resto del panel por no pedir que sacaran a Fabregat del panel.

@RinconSalfate Por amor a dios no vuelvan a invitar a gente como Nidyan Fabregat a su programa #MitoORealidadAS porque hacen mucho daño. Es incomodo ver el programa cuando una persona que está hablando no logra organizar sus ideas

#MitoORealidadAS los que no notaron que la Nidyan estaba curá que no se preocupen… no lo notaron porque se produjo un defecto en la Matrix 😂😂😂

— Carlos Farias (@Charlie_F_Seiei) 29 de agosto de 2018