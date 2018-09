El "ninguneo" de Jeimy Espinoza al público que vota en Rojo tras recibir mala nota

Desde su estreno en mayo, Rojo ha logrado cautivar a los televidentes, quienes a través de internet toman el papel del quinto jurado, evaluando todas las presentaciones de los participantes.

En ese contexto, hay una de las cantantes que no está contenta con las calificaciones que ha recibido de parte del público.

Se trata de Jeimy Espinoza, quien este lunes se paró sobre el escenario para interpretar la canción Someone Like You de Adele buscando clasificar inmediatamente a la semifinal.

Si bien el jurado no le puso malas calificaciones, el público la evaluó con un 3,5, por lo que su promedio la terminó por enviar directamente al viernes de eliminación.

La situación molestó a la madre, y sin pelos en la lengua se lanzó contra el público durante el backstage, asegurando que igual pasará a la final.

“Puedo llegar a la final sin el apoyo del público… Yo ya me espero siempre la peor nota del público, por eso me esfuerzo el doble o el triple”, afirmó.

Además, indicó que no tenía ninguna autocrítica respecto a la evalucación “porque no le he hecho nada a nadie y tampoco no voy a dar pena para que me quieran”.

Finalmente, precisó que no va a cambiar su personalidad y que “la gente no me conoce bien, el programa no es la vida. No voy a estar demostrándole a la gente lo que soy, porque lo soy por esencia”.

Sus palabras dividieron a los seguidores del programa, ya que si bien la mayoría se lanzaron contra ella por ‘ningunear’ al público, hubo algunos que la apoyaron por mantenerse firme a pesar de las críticas.

Me daría vergüenza ser parte del público que tanto odia a Jeimy y le pone 1s. Los coaches, los participantes y hasta el jurado les han dicho que son pencas por lo que hacen 😂 #CaminoASemifinales — LittleDove (@Onacloud_) 29 de agosto de 2018

#CaminoASemifinales Chantal y Jeimy !! Envidiosas , la mala onda les sale hasta por los poros !!

Me alegro mucho de que Gera haya pasado directo a la semi y ojalá Milla se reintegre ,son 2 niñas que reciben todo con humildad!!#RojoOpción6 — M.Angélica Henríquez (@Mangelica60) 29 de agosto de 2018

#CaminoASemifinales de verdad que es inaudito, como tan poca autocritica y tanta soberbia en jeimy, de verdad cree que es la mejor cantante… de verdad piensa que no tiene que cambiar nada, jeimy, es la actitud, no puedes ir por la vida pensando que eres dueña de la verdad. — Ingris (@FirstBlackbird) 29 de agosto de 2018

Me carga la Jeimy creyéndose la muy muy con su cara de mierda mas encima #CaminoASemifinales — EscorpionaAlba (@Paope97) 28 de agosto de 2018

Tanto odio q le tienen a jeimy wn 😕 #CaminoASemifinales — #K (@kardashSecurity) 28 de agosto de 2018

#CaminoASemifinales Jeimy dice que no necesita al apoyo de público entonces por weona déjame decirte que tus discos terminarán valiendo gamba en los súper porque nadie te los comprará perritaaa. pic.twitter.com/DkpvarkAqd — Inspirit∞ (@Getttlose) 28 de agosto de 2018

La Jeimy se me cayó 💔 #CaminoASemifinales — Barbaridad 💚 (@BarbraPardo_) 28 de agosto de 2018

Yo creo que la carrera de Jeimy ya está muerta si dice que no necesita público 😂😂😂😂 directo al flopeo 😂 no me cae bien pero debería de darse cuenta que no puede hacer un concierto sin público #CaminoASemifinales — P A O L A 🇨🇱💚 #ChileNeedsTheVamps (@Pizzaxcoffee95) 28 de agosto de 2018