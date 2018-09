El recuerdo de su infancia que ayudó a Alejandra Araya a entender la locura de Isabel

Una de las actrices revelación que destacó en Perdona Nuestros Pecados fue Alejandra Araya, quien dio vida a malvada Isabel Quiroga.

Para poder interpretar la locura de su personaje, Araya debió trabajar con psiquiatras que la ayudaron a entender la personalidad de Isabel.

“Las sesiones que teníamos eran valiosas porque él (León Cohen) relacionaba hitos del personaje con hitos de mi vida, entonces buscaba que no sólo entendiera en el plano de lo intelectual a mi personaje, sino que también de manera vivencial”, aseguró a la revista Nueva Mujer.

En una de las sesiones estaban analizando el complejo de Electra que tenía Isabel y el psiquiatra le preguntó si creía que alguna vez sufrió ese complejo. “Yo le dije que no, que era imposible. De a poco me acordé que cuando tenía unos ocho años, me encerré en el auto en pleno verano a llorar porque mi papá estaba trabajando, sentía que no me quería; yo quería jugar y estar con él”.

“En ese momento, el psiquiatra me dijo ‘¡eso es!’. Fue clave, me permitió comprender desde mi lugar y mis vivencias a Isabel”, confesó.