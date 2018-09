Guionistas de PNP en picada contra quienes exigen "finales alternativos"

Hace una semana que se estrenó el final de Perdona Nuestros Pecados luego de casi un año y medio al aire.

Si bien se cerraron las historias de los personajes principales de la teleserie, no todos los fanáticos quedaron contentos, y a través de las redes sociales han comenzado a pedir finales alternativos y hasta un spin off centrado en Bárbara y Mercedes y su vida en Santiago.

Estas ideas no cayeron bien en los guionistas de la producción de Mega, y uno de ellos de desahogó a través de Twitter, en un mensaje que indicaba que “aún no me adapto al mundo millennial de exigir y exigir”.

“Con todo respeto, pero, ¿qué es esa estupidez de del ‘final alternativo’? Como en la vida, en la ficción no existen los finales alternativos. El desarrollo de un personaje es lo que es. A quien no le guste, que se lo aguante. Yo feliz pediría un final alternativo para mi abuela que murió cuando yo era niño, pero esas cosas no existen”, escribió Mauricio López en un tuit que ya fue borrado.

López agregó que “además de ser una falta de respeto para el equipo que creó a estos personajes, es una prueba de inmadurez suprema. La vida de los personajes tiene un principio y un fin, como la vida de cualquier mortal. O te resignas a aceptarlo o te pones a escribir ficción tú mismo con tus propios finales”.

Por su parte, Pablo Illanes se sumó a sus palabras, y aseguró que el mensaje iba “con cariño para los que siguen hablando de ‘finales alternativos"”.