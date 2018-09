Lucho Jara reconoce que se parece "un poquito" a Gianluca Vacchi

Al cantante le preguntaron en reiteradas ocasiones, pero él lo negaba.

Luis Jara es criticado constantemente en la redes sociales de que trata parecerse a Gianluca Vacchi, millonario empresario italiano que es furor por su pasos de baile y por sus lujos.

Bajo ese marco, el cantante fue consultado en Glamorama si encontraba que tenía un aire a Vacchi, lo que negó en reiteradas ocasiones.

“En el momento que me dejé la barba me empezaron a hacer bullying, cosa que me dan mucha risa. Porque, en realidad, hace mucho rato que yo ya usaba barba. La verdad es que no me encuentro ni parecido”, destacó el animador del Mucho Gusto.

Finalmente, tras la insistencia de Jhendelyn Núñez, Lucho aceptó que si se parecía “un poquito”.

