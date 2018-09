Bailarina de Rojo sufre lesión a días de la clasificación a semifinales

Ha tenido que hacer un esfuerzo doble.

Esta semana en “Rojo, el color del talento” ha estado marcada por la clasificación a la semifinales del concurso, donde cantantes y bailarines lo están dejado todo en el escenario.

En dicho contexto, la bailarina Nicole Hernández no lo está pasando bien debido a una lesión en sus piernas. “Fui a médico y tengo muy contracturadas mis piernas… Más que un freno de mano, me siento inestable, pero eso no me va a botar”.

La artista destacó que es algo físico y quizás algo mental, pero tiene todas las ganas se seguir en el programa. “Quizás me afecta el cerebro creer que estoy ‘turuleque’, inestable. Hay miedo cuando termino de bailar… Como que se me sube el gemelo”.

Neilas Katinas no quedó ajeno a las dolencias de Hernández, y dijo que “las lesiones pequeñitas” se deben cuidar porque después puede ser peor.