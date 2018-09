"Feliz Rosenthal" la parodia que tendría molesta a Denise

Todo partió en un “carrete”.

Uno de los últimos videos que se ha viralizado es la imitación de Denise Rosenthal que hace la comediante Valentina Saini que cuenta el día día de la cantante.

La parodia tiene el nombre de “Feliz Rosenthal” y esta comenzó cuando la humorista se aburrió en un “carrete” y se quiso ir.

“Me deprimí de repente y dije ‘ay me quiero ir para mi casa’ y de ahí una amiga me dice ‘te sale igual que la Denise Rosenthal’”, comentó Valentina en Alfombra Roja.



Pero la imitación no sería del gusto de todos, ya que Denise no estaría contenta con el trabajo de Saini. Según comentaron en Intrusos, la ex Amango no quiso que la mostraran durante una entrevista en “No culpes a la noche”.