María José Quintanilla se aburrió y respondió a los dichos de Katherine Orellana en su contra

El martes, Katherine Orellana fue la invitada a La Noche es Nuestra, donde se refirió a los dichos de María Jimena Pereyra en contra de María José Quintanilla.

“No la sigo. No soy muy fanática de ella, me pesa un poco en televisión, me carga, cuando la veo, la cambio”, aseguró la ‘Morenaza de Rancagua’, y sus dichos fueron contestados.

Este jueves, el panel del Muy Buenos Días a Todos analizó la polémica y mostraron la respuesta de Quintanilla, quien no quiso ahondar en el tema.

“Los entiendo. Sé que están haciendo una pega, que son mandados, pero yo de verdad no voy a dar declaraciones ni de este caso, ni de otros, porque yo tomé la decisión hace algunas semanas de que mi trabajo hable por mí, eso es todo”, fue la única declaración de la cantante, quien volvió a reiterarlas a través de Twitter.

“Deja que tu trabajo sea quien hable por ti. Trabaja en silencio, no te pierdas, lucha. A veces solo tú sabes todo lo que has pasado… pero el esfuerzo siempre trae buenos frutos”, escribió en la red social.