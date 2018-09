Reggaeton Boys se suman a la moda de los regresos con un nuevo hit

Estuvieron 8 años alejados de las pistas.

“Rojo”, “Mekano” y Fotolog fueron algunas de las cosas que marcaron época en la primera década del 2000 y que regresaron este 2018.

Los otros que se sumaron a la moda fueron los “Reggaeton Boys”, quienes se hicieron conocidos gracias a canciones como “Que la azote” o “Modelo Underground” y que ahora están de vuelta con “Duermes con él”, tema que fue lanzado el 29 de agosto.

David Versailles, Pierre Desarmes y Givens Laguerre eran los miembros del grupo, pero este último no quiso reunirse con sus compañeros porque tiene otros proyectos laborales.

“Sentimos fuego y pasión, David me llamó y me dijo que volvamos para hacer música (…) Seguí con mi carrera solista y en mis shows siempre me preguntaban cuando volvían los Reggeaton Boys, la gente nos pedía y aquí nos tienen”, Pierre en La Cuarta.

MIRA EL VIDEO ACÁ: