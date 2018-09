Chilevisión pone fin a uno de sus programa de concursos

Los programas de concursos se han tomado la parrilla programática de Chilevisión, con Pasapalabra como su principal apuesta.

A este se le suma Bake Off, la competencia de pastelería que se emite los domingos, y The Wall, el programa conducido por Rafael Araneda que no ha logrado buenos resultados.

Por esto, como señala El Mercurio, la señal habría tomado la decisión de sacarlo de pantalla, luego de 10 capítulos al aire.

En su última emisión esta semana, el espacio de concurso sumó 6,2 puntos en el rating, muy por debajo de las 19,4 unidades que alcanzó Casa de Muñecos, su competencia en el horario prime.

Desde Radio BioBío aseguraron que el canal tenía contemplados 10 capítulos de The Wall, lo que se cumplió, y ahora el horario será ocupado por una nueva emisión del programa de Julián Elfenbein.