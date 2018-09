La impactante revelación sobre su sexualidad de Julia Fernández

Hace poco se estrenó Bar de Chicas, el nuevo programa de UCV-TV conducido por Flavia Fucenecco dedicado a temáticas de mujer.

El espacio cuenta con un panel fijo compuesto por la actriz y modelo Yunet Guerra, la comediante de stand up Cristina Peña y Lillo y la ex chica reality Julia Fernández.

El programa sale al aire a la una de la madrugada, por lo que el grupo conversa como si estuvieran en una reunión de amigas sobre variados temas sin tapujos.

En este contexto, la ex de Ignacio Lastra hizo una revelación sobre su vida amorosa que sorprendió a todos.

A raíz de la pregunta “¿has coqueteado con otras mujeres?”, la modelo aseguró que “no tengo problemas en contar, porque tengo orgullo de todo lo que he hecho en mi vida. Sí he tenido relaciones con chicas. He querido demasiado a una, y lo puedo hablar. Es más, mi familia me acepta”.

Además, aseguró que es primera vez que lo cuenta en televisión porque cuando estuvo en el reality de Mega, la producción les prohibió abordar el tema.

“Nos prohibieron hablar el tema de la homosexualidad, a mí específicamente, porque las personas de la televisión ya sabían de mi pasado, porque igual yo comparto con muchas de ellas tras cámaras. Y ese mundo tiene muchas personas homosexuales”.

Finalmente, confesó que sus experiencias con hombres no siempre fueron buenas, por lo que pasó por una etapa compleja: “Hubo un momento de mi vida en que yo no soportaba mirar a un hombre. Tenía miedo del hombre, entonces estar con una chica y ver en ella las caricias, el amor y los cuidados, obvio que quería más estar con esa chica que con un hombre que yo veía como si fuera un monstruo”.

El tema lo cerró enviando un mensaje a todos quienes la siguen y estaban viendo el programa: “El amor existe con quien te hace bien. Independiente de dónde venga”.