Los extravagantes planes de Raquel Argandoña para el día de su funeral

Este viernes, el panel de Bienvenidos tocó el tema de la muerte y de cómo les gustaría que fuera su funeral, momento en el que Raquel Argandoña sacó risas con sus ideas.

Como los funerales son una ocasión triste, a Argandoña y una amiga se les ocurrió la idea de grabar un video para quienes asistan a su entierro.

La idea es que el registro sea grabado mientras ella aún esté bien física y mentalmente para que no sea tan emotivo: “La gracias es que uno se vaya feliz”.

Además dio a conocer algunas de la ideas que tiene para su discurso, las que están llenas de humor: “Gracias por venir a mi despedida. Algunos vinieron porque me quieren y otros por cumplir, pero igual se los agradezco (…) Mi cajón está cerrado, porque ustedes comprenderán que yo siempre fui pretenciosa”, lanzó la panelista entre la risa de sus compañeros.

También señaló que lo único que quiere es que cuando las personas vayan a su funeral, a la salida, se tomen un trago y hagan un salud en su nombre.

“Decir: ‘no se pongan tristes. En mi vida lo pasé increíble, hice lo que quise, disfruté. No se preocupen porque arriba me espera gente que me quiere, (aunque) abajo igual tengo amigos”, finalizó haciendo reír al panel.