Panel del Mucho Gusto se alinea para defender a María José Quintanilla

Millaray Viera fue una de las más firmes.

En los últimos días, María José Quintanilla ha recibido algunas críticas de parte de sus ex compañeros de Rojo, Katherine Orellana y María Jimena Pereyra, además de la ex Mucho Gusto Karen Paola.

Uno de los factores comunes en los comentarios era que consideraban que a la “Coté” se le habían subido los humos a la cabeza.

Por esa razón, el panel del matinal de Mega salio en bloque a defender a la cantante, siendo Luis Jara quien tomó la palabra. “Es un encanto de persona. Es una niña muy trabajadora y la quiero mucho. Súper sencilla. Cuando ella no tiene algo bueno que decir de la gente, no habla, que me parece un buen predicamento”.



Una de las más duras fue Millaray Viera destacando que esto “parece chacota ¿Quién más va a salir a tirarle un dardo a la Coté? Ya me parece de mal gusto, mala onda, ¿Para qué? Innecesario”.

Karala Constant también habló al respecto destacando que “está súper alejada del divismo. Es una persona amorosa, carismática”.