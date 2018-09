Desclasifican inédita confesión de Felipe Camiroaga a siete años de su accidente

El próximo 2 de septiembre se cumplen siete años desde el accidente en la isla de Juan Fernández que dejó sin vida a 21 personas, entre los cuales se encontraba Felipe Camiroaga.

MINAD.showAd(13032526);

Durante esta semana, el director del matinal de Canal 13, Daniel “Huevo” Sagüés, desclasificó importantes confesiones de quién fue uno de sus mejores amigos.

MINAD.showAd(12191708);

Tonka Tomicic, la animadora del espacio le preguntó, “¿Te hubiera gustado, o si lo habían conversado, el tema de hacer familia, de tener hijos? Porque también tú no tuviste la posibilidad de compartir eso con él”.

MINAD.showAd(12191711);

A lo que Huevo respondió que “O sea, hay varias cosas. Por ejemplo, él se desdecía un poco. Me decía ‘¿sabí qué? Yo, solo, estoy súper bien. Si voy a estar con una pareja, tengo que estar igual o mejor. Pero peor, no’. Pero, a la vez, él decía que quería tener a su familia, quería tener sus hijos”.

Asimismo, confesó que “Me acuerdo unos meses antes del accidente. Fuimos a grabar unas cosas a Isla Damas con Cecilia Bolocco, para el Animal Nocturno, y nos vinimos de vuelta manejando, porque a Felipe le gustaba ir en su auto, su camioneta. Le gustaba manejar. Y curiosamente, en esa oportunidad, me vine manejando yo. Y eran como las una y media, dos de la mañana, y él venía durmiendo. Se despertó y me dijo ‘¿vai bien?’. Le dije ‘sí, ningún problema’. Me dijo ‘sí, ten cuidado, porque yo no me quiero morir joven’. Le dije ‘bueno, joven ya no te moriste’. Y me dijo ‘ya, cállate, maneja bien no más’. Él tenía ganas de hacer muchas cosas”.