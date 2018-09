Gala Caldirola responde indignada a críticas en sus redes sociales

Gala Caldirola vio su imagen catapultada al estrellato chileno con su paso el exitoso reality show de Mega, “Volverías con tu ex”, tras el cual tanto detractores como fanáticos han continuado hablando de su aparición en las redes sociales.

MINAD.showAd(13032526);

Es en Instagram donde la ex chica reality sube gran parte del contenido que comparte con sus casi dos millones de seguidores, y a su vez, estos interactúan con ella.

MINAD.showAd(12191708);

Desde el inicio de su relación con el astro del fútbol chileno, Mauricio Isla, gran parte de los comentarios han apuntado de forma maliciosa al amor que siente la modelo por el futbolista, realizando insinuaciones de que la relación estaría fundada sobre los millones que factura el deportista. A pesar de lo anterior, Gala siempre ha sabido salir bien parada frente a las críticas.

MINAD.showAd(12191711);

Junto al “Huaso” fue una de las últimas instantáneas que compartió la ex panelista de “Así Somos”, la que acompañó de un lindo mensaje dirigido a su marido. “En tu sonrisa encuentro paz, cuando la veo me siento en mi hogar. No importa dónde estemos, solo necesito eso“, escribió la modelo. Sin importar lo tierno del posteo, no faltaron quienes quisieron echar abajo la publicación de Caldirola en base a críticas, pero la joven supo silenciarlos rápidamente.

La madre de Luz Elif también ha sido blanco de cuestionamientos por parte de algunas de sus seguidoras por utilizar constantemente uñas y pestañas postizas al cuidar a su hija. “En realidad no sabía que eran cosas incompatibles! Me las quitaré para hacer de mami y me las pondré cuando la Niña duerma!!! Jajaja”, respondió la modelo a una de las críticas.