Julia Fernandes alegó censura tras íntima declaración sobre su sexualidad

Luego de un año del accidente que vivió junto a Ignacio Lastra, Julia Fernandes ha estado en la palestra en los últimos días. sin embargo, en esta oportunidad lo que está llamando la atención de sus seguidores es su vida sexual.

Y es que la panelista de Bar de Chicas, de UCV tv, aseguró en el programa que el reality de Mega, Doble tentación, la censuró cuando quiso hablar sobre sus relaciones con mujeres.

“Yo no tengo ningún problema en contar, yo tengo mucho orgullo de todo lo que hecho en mi vida. Sí, yo tuve relaciones con chicas, con chicas, he querido demasiado a una. Es más, mi familia me acepta”, confesó.

Agregó que “Cuando yo estuve en mi segundo reality nos prohibieron hablar sobre el tema a todos ahí adentro. Y a mí especialmente porque las personas de la televisión ya sabían de mi pasado. Me prohibieron porque Chile no estaba preparado para el tema”.

“Tuve momentos de mi vida que no soportaba mirar a un hombre. Yo les tenía miedo”, cerró.