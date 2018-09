Julia Fernandes envió sentido mensaje a Ignacio Lastra a un año del accidente

El próximo 2 de septiembre se cumple un año desde el accidente que protagonizaron Julia Fernandes e Ignacio Lastra, en el que este último quedo con el 90% de su cuerpo quemado.

Luego de esto, la pareja decidió separarse, incluso, la brasileña pudo rehacer su vida y reencontrarse con el amor. Sin embargo, a un año del accidente, Julia decidió enviarle un tierno y sentido mensaje a su ex pareja a través de su cuenta de Instagram.

“Un año… un año que algo de ti se quedó en mi, y algo de mí se quedó en ti… mismo que cada quien por su lado… un año que te vi pésimo y tú a mi, y mismo así nos reímos; un año que ahora te veo, mismo que por una pantalla, sigues siendo el hombre lindo que conocí; un año que te he odiado, y te amado… un año desde el día más doloroso de nuestras vidas… un año que aún pregunto al cielo ‘¿por qué?’”, comenzó.

Y agregó que: “un año de dolor, superación y ahora… ahora por fin aprendiendo de verdad lo que es vivir… un año que mi vida pasó delante de mis ojos y me di cuenta lo que de verdad importa… el corazón... un año que fuimos elegidos por Dios con pinza para estar delante de todo un país siendo juzgados, amados y odiados… y simplemente lo único que nos pasaba era ‘quién soy’ … tan jóvenes y tanta carga en los hombros”.

“pero nos aplaudo, hicimos bien… quizá por eso Dios nos eligió… no voy a fingir que no pasa nada… vivimos esto juntos, yo sé cómo hacer frente a las cámaras, tú me lo enseñaste, pero sé las dificultades que tenemos en casa. Siempre fuimos públicos y tengo orgullo de cómo lo enfrentamos; tengo orgullo de cómo enfrentas tú… ¿pena? ¿De ti? Ni cagando… eres más fuerte que todos nosotros juntos. Te conozco y muy bien, y se que tú a mí”, continuó.

Finalmente expuso: “que pasen mil años, en un día como este te deseo feliz cumpleaños”.

