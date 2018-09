Paulo Brunetti habló sobre su complicidad con Sigrid Alegría

No hay duda de que Paulo Brunetti y Sigrid Alegría son una de las parejas televisivas que la están rompiendo en estos momentos.

Y es que junto con el lanzamiento de la nueva teleserie nocturna de Mega, Casa de muñecos, la pareja de actores se reencontró en la pantalla chica para representar un nuevo amor prohibido.

Recordemos que hace algunos años, Sigrid protagonizó la serie de Canal 13, Mamá mechona, en la que compartía un amor imposible con Paulo Brunetti. Ahora, en la apuesta de Mega, nuevamente se puede sentir como aflora la complicidad entre ambos actores, a quienes les ha tocado representar candentes escenas juntos, gracias a un nuevo romance inapropiado.

Ante esto, el actor confesó a un medio nacional que “nos llevamos muy bien y funcionamos muy bien también. No sé si fue coincidencia, pero al hacer el focus en nuestra dupla, creo que algo de eso hay, de complicidad”.

Asimismo, agregó que “ambos siempre hemos comentado que tenemos una muy buena relación, yo creo que eso también lleva a ese reencuentro como actores”, confesando que entre ellos existe mucha confianza.

“Al ser dos personajes que juegan el rol de amantes, eso le da un plus bastante bueno. Cuando existe confianza, no es que no haya límites, pero se acerca mucho más a lo real”, explicó.

Finalmente, asegura que los fanáticos de esta dupla deben estar expectantes, ya que “yo creo que con Sigrid no van a ver ningún beso fome”, bromeó.