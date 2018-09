El "asesinato en vivo" que se viralizó durante el noticiario de Canal 13

Es común que los periodistas televisivos salgan de los canales para hacer despachos en vivo y enviar información de primera fuente a los televidentes.

Tal fue el caso de Matías Gonzáles, periodista del noticiero de Canal 13, quien se encontraba finalizando un despacho desde la comuna de Las condes, cuando no se dio cuenta de que atrás suyo estaba ocurriendo un “asesinato”.

Desde el estudio, su compañera, la conductora del espacio, Cristina González, tampoco se dio por enterada de la escena que estaba ocurriendo tras el periodista. Dos amigas aparecieron en pantalla, cuando una de ellas entierra una imaginaria puñalada a la otra. La joven apuñalada cae al piso y la “asesina” comienza a arrastrarla por el piso para sacarla de ahí.

A pesar de que la imagen pasó desapercibida para ambos periodistas, los espectadores no dejaron de notar la escena que estaba ocurriendo y no tardaron en viralizarlo por redes sociales.

Al respecto, el notero confesó a LUN que “Esto pasó en el metro Los Dominicos, se me acercaron tres niñitos, que bordeaban los 10 años de edad. Ellos me preguntaron si acaso yo estaba en vivo. En 20 segundos más me tocaba salir al aire. Jamás pensé que iban a hacer eso”.

Y agregó que “Me dio mucha risa. Creo que pasen este tipo de situaciones genera un gozo y entretención en la gente que nos está viendo”.

Revisa las imágenes a continuación: