Televidentes destrozaron a participante de Bake Off por "asquerosa" acción al cocinar

Este domingo, CHV estrenó el cuarto capítulo de Bake Off, el programa de concursos que busca al mejor pastelero de Chile.

En el desafío técnico, los participantes debieron preparar una torta croquembouche, que consiste en armar una torre de profiteroles rellenos de crema y pegados con caramelo.

La prueba demostró ser bastante complicada para los concursantes, ya que la mayoría no logró armar lo pedido por los jueces.

Si bien los televidentes estaban pendientes de las preparaciones en sí, una acción de Nathaly Migliorelli no pasó desapercibida, y fue altamente criticada.

La participante nuevamente sufrió con el desorden en su puesto de cocina, por lo que terminó por derramar parte de sus ingredientes al suelo.

Para solucionar el problema tomó varias hojas de papel para limpiar el desastre causado. Sin embargo, luego de pasarlas por el piso, Nathaly limpió parte de su mesón con las mismas hojas.

— Bake Off Chile (@BakeOffChile) 3 de septiembre de 2018

Los fanáticos del programa criticaron a Migliorelli por su actuar ‘antihigiénico’, y recordaron que desde el primer capítulo los jueces le han pedido que sea más ordenada al momento de cocinar.

Me da rabia y asco que siga Nathalie en el programa. Pelo suelto, sucia y desordenada. Un desastre #BakeOffChile

#BakeOffChile me gusta el programa.. Quería que se fuera la cuatica de naty.. La que gasta más toalla nova y es sucia para trabajar… No me quiero imaginar cuanto papel higiénico gasta al mes 🙈🙉🙊😂😂😂😂👆

— ↪Cinthia ↩😎 (@cinthiaale3) 3 de septiembre de 2018