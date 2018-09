"¡Ya supéralo!": Destrozan a Álvaro Sanhueza por intentar revivir su polémica con Luis Jara

Este sábado, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde Camila Stuardo, Luis Andaur, Gabriela Zambrano y Álvaro Sanhueza compitieron por ser el mejor anfitrión.

Este último recibió una serie de críticas en las redes sociales, aunque no tenían nada que ver con sus habilidades en la cocina, sino que uno de los temas de conversación.

El periodista volvió a hablar de su salida de Mucho Gusto el 2016, momento en el cual acusó a Luis Jara de haber sido el culpable de la decisión.

“Yo en Mega pedí más oportunidades, y más pega de la que hacía. Entonces en un momento ya te cansas de golpear puertas. ‘Oye, estoy acá, ojo’. Aquí el medio es súper mediocre compadre”, comenzó señalando.

Además, aseguró que nunca recibió una explicación justificando su despido: “No sé por qué me echaron. Nunca me dijeron ‘te echamos porque llegaste 10 veces tarde’, no, nunca”.

En ese momento, Stuardo aprovechó de recordar la polémica con el animador del matinal de Mega. Si bien se mostró algo incómodo con el tema, el periodista decidió responder de todas maneras: “yo creo que fue una situación que se agrandó de la nada. Ahora, yo hablé con la verdad, si me preguntaban, yo respondía Cuando se gatilló la polémica, en CHV me preguntaron ‘¿quién te llamó?’, ‘Kathy Salosny’, ‘¿y te llamó Lucho Jara?’, y yo respondo ‘no, no me llamo"”.

Finalmente, el ex notero explicó lo mismo que ha dicho en más de una ocasión respecto al tema, pero sí reconoció que días después de hablar en Primer Plano, Jara lo llamó, aunque fue una llamada “protocolar”.

En las redes sociales, los fanáticos del programa no dejaron pasar las palabras de Sanhueza, criticándolo por volver a tocar el tema de su despido.

#LaDivinaComida por fin puedo decir que éste sanhueza siempre me.cayó mal ,egocenttico penca — Abril (@abrilive2) 2 de septiembre de 2018

#LaDivinaComida

Sanhueza se me imagina el típico cahuinero conflictivo que nunca falta en las pegas. Ese que cree saberlas todas y te descuera con los demás cuando no estás presente. — Pato Sepúlveda (@PatoASZ) 2 de septiembre de 2018

Álvaro Sanhueza no ganó #ladivinacomida dirá que Lucho Jara se lo cagó — Fernando (@Frdoca) 2 de septiembre de 2018

#LaDivinaComida El plomo de Sanhueza debe amar a Lucho Jara en secreto pic.twitter.com/YVsoaASJEP — G. Moy (@Muchos_Mundos_) 2 de septiembre de 2018

Álvaro Sanhueza de verdad patético, un tipo que no supera su despido, que culpa a todos, que no hace un auto exámen con honestidad y no avanza. Amén del ego enfermizo. Terapia intensiva para él!! #LaDivinaComida — Loretto Aburto (@lorettoab) 2 de septiembre de 2018

Dicen que a Alvaro Sanhueza lo echaron por culpa de Luis Jara (pa variar). #LaDivinaComida pic.twitter.com/zFDeg76KqG — manss878 (@PullTT907) 2 de septiembre de 2018

#ladivinacomida culpando a todo el mundo Sanhueza a la mujer que cortó su carrera como periodista deportivo y Luis Jara de su salida de Mucho Gusto. Encuentro como un poco patético al tipo!! — Elenita (@Elenita23C) 2 de septiembre de 2018

Pasó el palo de Pinilla gritando “supéralo ya, hueón penoso” a Álvaro Sanhueza xdd #LaDivinaComida — Cris Schiaffino (@c_schiaffino) 2 de septiembre de 2018

Me aburre Sanhueza con la historia del matinal y del culpar al Lucho Jara por el despido #LaDivinaComida nadie quiere al Lucho Jara pero avanza po #Sanhueza — mauricio veliz (@mvelizg04) 2 de septiembre de 2018

#LaDivinaComida ya aburre el Alvaro Sanhueza con la misma historia del Mucho Gusto, fue hace harto tiempo ya, como no va a tener otra pega, otras historias — YULIAN ANDREA (@YIULLIA) 2 de septiembre de 2018

Sanhueza tiene el síndrome Lucho Jara, se cree algo que no es me cae mal. #LaDivinaComida — Ҡαɾiȶơ (@Karyt_o) 2 de septiembre de 2018