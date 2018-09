Ignacio Lastra y su relación con Julia Fernández: "Algo a lo mejor no estuvo bien, si quedé así..."

La semana pasada se cumplió un año desde el grave accidente que le cambió la vida a Ignacio Lastra, tras el cual terminó con un 90% del cuerpo quemado.

Por eso, este viernes fue entrevistado en Primer Plano, donde se sinceró sobre el fin de su relación con Julia Fernández a las semanas de haber recuperado la conciencia.

El ex chico reality comenzó relatando que como no podía mover los brazos, Julia tenía que darle la comida en la boca. “La veía toda demacrada. Veía a mi familia demacrada. Y yo veía que no tenía vuelta para ningún lado”.

Fue ahí cuando confesó que puso fin a su relación porque “no pensé que iba a estar tan bien ahora. Pensé que iba a ser un postrado de mierda, un cacho total. Y yo sé cómo es la Julia, que le gusta vivir la vida igual que a mí”.

Sin embargo, cuando Francisca García-Huidobro le preguntó si hubiera tomado la misma decisión respecto a su relación con la brasileña sabiendo cómo se encuentra hoy en día, el youtuber fue honesto.

“Yo creo que lo hubiese hecho igual. Algo en la relación a lo mejor no estuvo bien, porque si quedé así… Mejor era cortar por lo sano. Yo ahora la veo y está fabulosa y me encanta. Y yo estoy fabuloso y me encanta también”, aseguró.

Finalmente afirmó que “encuentro que fue la mejor decisión. Mejor separados que juntos. A lo mejor el complemento juntos no era tan bueno como el separados. Tuve cinco meses para pensar, ¡¿cómo no me iba a dar cuenta?!”.