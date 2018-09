Kathy Salosny reveló detalles de su reconciliación con Camiroaga semanas antes de su muerte

Este domingo se cumplieron siete años desde el accidente del Casa 212 en Juan Fernández, donde fallecieron 21 personas.

En el avión que capotó viajaban personas del Desafío Levantemos Chile, el Consejo Nacional de Cultura, un equipo de TVN y tres tripulantes de la FACh.

Una de las muertes que más impactó al mundo de la televisión fue la de Felipe Camiroaga, por lo que este lunes fueron varios los programas que recordaron al animador.

Kathy Salosny fue uno de los rostros que le dedicó algunas palabras durante su late No Culpes a La Noche, donde recordó entre lágrimas un emotivo episodio.

Antes de que Camiroaga falleciera, ambos estaban distanciados, “pero en nuestra larga historia teníamos un vínculo indisoluble y nos peleamos tantas veces, eso la gente no lo sabe, y siempre venía un hito de reconciliación”.

Una semana y media antes del fatal viaje, y tras un largo tiempo sin verse, los animadores se encontraron solo en un lugar público “y fue para los dos como volver a conectar esa mirada donde nos reconocíamos”.

“De repente me dice… fue heavy, me emociona un poco. Y me dice ‘qué lindo tu pañuelo’. Y ese pañuelo, lo miro y caigo en cuenta: ‘sí poh, me lo regalaste tú hueón’. Y ahí fue un momento de silencio. Él me lo había regalado y yo lo tenía puesto”, reveló sin poder contener el llanto.

Tras despedirse, Salosny confesó que pensó que el reencuentro había sido bueno ya que comenzaba un nuevo período de reconciliación, “y me fui contenta… Y después se murió. Pero me despedí”.