Mala actuación de un extra en Verdades Ocultas opacó importante escena

Los capítulos de Verdades Ocultas están cada vez más impactante, ya que varios secretos han comenzado a salir a la luz.

En ese contexto, Leonardo se enteró que su amada Agustina en en realidad Amelia, luego de viajar hacia Suiza para conversar con el mismo médico que le había revelado la verdad a Rocío hace algunos meses.

Durante el capítulo del viernes, y luego de ganarse su confianza, Leonardo lo llevó a la pieza del hotel, donde lo amenazó de muerte si no le decía la verdad. El médico, con acento argentino y llamado Fabio, se rehusó a cooperar, hasta que el personaje de Carlos Díaz lo hizo escuchar un audio de su hijo.

“Yo no sé nada, déjame ir”, repetía el médico hasta que cedió y le confesó que las intenciones de Rafael eran conseguir “información acerca de una paciente, la hermana de Rocío”.

Si bien la revelación del médico fue importante para la trama, los fanáticos de la teleserie centraron su atención en la actuación del médico argentino, quien volvió a aparecer este lunes, ya que consideraron que no estuvo a la altura de la escena, considerando la calidad de Carlos Díaz.

Como no encontraron un mejor actor para el personaje del doctor? A mi me apuntan con una pistola y me muero ahí mismo 🤣🤣🤣#verdadesocultas

