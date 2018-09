Para contarle un secreto: José Miguel Viñuela reveló qué rostro chileno rechazó 4 veces a Joaquín Méndez

Este martes José Miguel viñuela “echó al agua” a uno de sus compañeros, al revelar qué famosa chilena ha rechazado 4 veces al argentino Joaquín Méndez.

“No quiero que se revele su identidad, pero quiso pisotear mi alma. Yo la invité a comer y me dijo que no. La invité a andar en moto, me dijo que no. La invité al cine, me dijo que no.“¿Saben cuál fue mi error más estúpido?. Como soy tan grande y tan estúpido a la vez, le dije a una amiga si le podía escribir a ella”, comenzó el argentino.

De acuerdo a Méndez, la chilena ni siquiera le contesta sus mensajes en Instagram. Fue tanta la duda que sembró sobre su identidad, que Viñuela salió a intervenir.

“En vista de que la gente está llamando y nos está escribiendo, yo creo que no es bueno que revele su identidad por respeto a ella y por respeto a ti: Kika Silva”, confesó el animador.

Todos los panelistas se sorprendieron con la revelación y quisieron aconsejarlo. Además, Ivette Vergada retó a José Miguel Viñuela por su indiscreción y le preguntó como supo esta información.

“Joaquín me escribió diciéndome ‘ey, ché, ¿Kika Silva está invitada a nuestro matrimonio?’. ‘No, pero si la quieres invitar, encantado’. Así parte la historia. Cómo un ser humano común y corriente que quiere invitar a una mujer”, contestó el animados.

De acuerdo al trasandino, la panelista de Bienvenidos lo rechazó por cuarta vez, diciendo que tenía un compromiso previo.

frente a esto, Ivette le entregó un sabio consejo a su compañero: “Si tres veces antes te dijo que no sin estar en pareja, quiere decir que no está ni ahí contigo. Seamos prácticos. Next”.