Matías Assler contó la verdad tras su salida de TVN

Este martes se dio a conocer que TVN no renovó el contrato de Matías Assler, luego de cuatro años en el canal, por no tener proyectos inmediatos para él.

Sin embargo, la salida del actor no se dio durante esta semana, sino que su último día en la señal fue el 30 de abril.

“Mi salida fue hace un par de meses ya”, reveló Assler a Las Últimas Noticias, para luego explicar que “en un comienzo me dijeron que con el cambio de directorio del canal no se realizarían más producciones este año, me dijeron que no me podían contratar y no usarme”.

La noticia “me tomó por sorpresa, no me lo esperaba”, confesó, añadiendo que desde TVN le aseguraron que “apenas reactivaran las producciones querían cinco actores de planta y yo era uno de ellos”. Frente a este escenario, confirmó que “estoy en conversaciones con otros canales, he tenido reuniones”.

Finalmente, cerró el tema señalando que “siento que hice un buen camino en TVN y me siento seguro como actor, di lo mejor que pude”.