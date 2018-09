¡Terremoto en Mekano! Rigeo se bajó de la gira por "diferencias" con la producción

Poco más de un mes falta para el inicio de la gira nacional que realizará Mekano, para la que ya cuenta con sus integrantes confirmados.

Sin embargo, este regreso ya cuenta con su primera baja: el cantante Rigeo.

A través de su cuenta de Instagram, el hermano de Daniela Aránguiz dio a conocer su propia gira “Tour Viaje”, que lo llevará por todo Chile con su música.

En esa publicación además explicó que “me bajé de la ‘gira Mekano’ no por hacer este tour. Este tour ya estaba desde marzo planificado porque el pasado se llamó Danger”.

“Aún no comienza nada de Mekano así que no me he bajado de algo que no ha comenzado. Sólo decir que si yo no estaré en la gira Mekano es por un par de diferencias, sólo eso”, agregó.

De todas maneras, dio a entender que su alejamiento con la gira del programa se dio en buenos términos, ya que le deseó “lo mejor del mundo a mis amigos de Mekano”.