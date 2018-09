Tras cinco años, Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela se casarán

La historia del quiebre de “Los Palomos”, fue uno de los temas más hablados de la farándula, debido a la infidelidad de ésta con el hermano de Daniel, Cristóbal. Sin embargo, con los años, todos los involucrados han logrado la armonía entre todos.

Al parecer, es tanta la naturalidad que llevan, que Paloma con Cristóbal han decidido dar el siguiente paso en su relación y contraerán matrimonio. De acuerdo al programa Intrusos de La Red, el evento ya está confirmado por la familia.

De acuerdo al programa de La Red, la pareja ya está divorciada, por lo que no habría impedimentos legales para celebrar la ceremonia.

El evento costaría cerca de 15 millones de pesos y sería el próximo 16 de septiembre.

Con respecto a la asistencia de su ex marido, de acuerdo a los panelistas del programa, el ex “Palomo” no irá a la ceremonia. Sin embargo, los motivos son sólo conocidos por la familia.