"Al guionista se le fue en collera": La crítica de Ignacia Baeza por el final de su personaje en PNP

Este 2018, Ignacia Baeza ha participado en producciones de tres canales: primero comenzó en Dime Quién Fue de TVN para luego sumarse a Perdona Nuestros Pecados y actualmente está grabando Pacto de Sangre en Canal 13.

En la nueva nocturna, la actriz interpretará a Trinidad, una mujer cuyo esposo se ve involucrado en la muerte de una persona durante una despedida de solteros.

“Cuando me lo propusieron, me lo vendieron como un gran personaje, un gran desafío para mí como actriz, casi protagonista, diría yo. Me atrajo toda la historia de Trinidad, todo su lado psicológico, su vulnerabilidad, es un personaje que está lleno de contradicciones, pero a la vez es súper clara“, aseguró a Radio Biobio.

Baeza también se tomó un momento para hablar de su paso por Perdona Nuestros Pecados, donde dio vida a Julieta, la enfermera que se enamoró y tuvo un hijo con el padre Reynaldo.

La actriz criticó que su personaje no tuviera un cierre, indicando que “yo lo adjudico y lo trato de entender como que en el fondo al guionista se le fue un poco en collera porque eran demasiados personajes y habían historias potentes e importantes que tenían que tener un final y que el público las exigía”.

“Por último que en el texto dijeran que se fue al sur y que volvió a la enfermería. Pero en el fondo no tuvo ese cierre. Fue triste, fue fome”, agregó.

Otra opción que le habría gustado explorar a Baeza fue la locura que comenzó a mostrar Julieta durante las últimas semanas de la teleserie, donde el desamor de Reynaldo la llevó a la obsesión, pero lamentó que no dio el tiempo.