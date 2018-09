Con GPS: Daniela Aránguiz contó cómo Jorge Valdivia la controlaba

Uno de los temas más conversados este jueves en los matinales fue el quiebre entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez, quienes anunciaron el fin de su relación en sus redes sociales.

La Mañana de CHV le dedicó varios minutos para conversar la noticia que sacudió al mundo del espectáculo, donde Daniela Aránguiz terminó por llamar la atención por sus experiencias en su propia relación.

Los panelistas plantearon que a Alexis le podría haber molestado que la actriz saliera a fiestas y que no quisiera dejar su vida en Chile para irse a Inglaterra junto a él.

En ese contexto, la ex Mekano reveló que a Jorge Valdivia no le gustaba que apareciera en programas de televisión. “Yo siento que le gané esa pelea a Jorge, cuando nos fuimos a vivir a Brasil y veníamos de vacaciones a Chile y a mí me invitaban a participar de un programa me decía ‘no, para qué, olvídate, tú ya no lo necesitas’. Yo le decía ‘tú me conociste así, en esto’ y eran peleas (…) Están esos celos de manipularte un poquito y cambiar todo tu esquema”, comenzó relatando.

Sin embargo, la historia no quedó hasta ahí y su siguiente revelación dejó sorprendidos a varios de sus compañeros: ‘El Mago’ tenía ‘controlada’ a través de su GPS.

“Una vez mi hermana me dice ‘¿por qué tienes el GPS en tu celular con el teléfono de Jorge? y por eso que no me preguntaba, porque me tenía en el celular de él, me tenía el GPS, sabía todo donde yo estaba”.

Además, aseguró que su marido solía llamarla para preguntarle dónde estaba y así “hacerle la pillada”.

La periodista Emilia Daiber le preguntó si “le paró el carro”, dando a entender que la situación debió molestarle a Daniela, pero la ex chica Mekano aseguró que no hizo nada: “Le dije ‘sé que me tienes en GPS, pero rico por si me llega a pasar cualquier cosa, o si se me pierde el celular”.