Las nuevas teorías que se tomaron las redes sociales tras grave accidente de Franco en Verdades Ocultas

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, donde un impactante momento dejó la grande entre los fanáticos.

Con el regreso de Ricardo a Chile para reencontrarse con Amelia, María Luisa tuvo que ayudarla a esconder nuevamente sus planes para que Tomás no se entere de la relación.

En este contexto, el personaje de Julio Jung Duvauchelle volvió a instalarse en el departamento que compartía Amelia con su madre, lo que no le gustó a Franco, la actual pareja de María Luisa.

El hermano de Maite llegó hasta el departamento para encontrarse a Ricardo recién bañado y en toalla, y la cama en la habitación principal desordenada, por lo que golpeó al hijo de Gabriela.

Fue ahí cuando Franco tomó su moto y manejó a toda velocidad, terminando involucrado en un grave accidente con un camión de riego.

Las imágenes muestran al joven con su rostro ensangrentado en medio de la calle, lo que desató una serie de teorías asegurando que el personaje morirá o se convertirá en la clave para que Maite descubra que no comparten el mismo papá.

Franco necesitará una transfusión de sangre, la Maite no podrá y buscará al hermano… que no es su hermano… y como tal! podrán tener hijos que no saldrán con cola de chancho, fin! Ah… y el Mario soltará la pepa de que le metió la zabeca a la mamá de la Maite #VerdadesOcultas

— Nita! (@Nitiwi) 6 de septiembre de 2018