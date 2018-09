Daniel Valenzuela rompió el silencio: Esta es la razón por la que no irá al matrimonio de Paloma Aliaga y su hermano

Esta semana, el programa Intrusos dio a conocer que Paloma Aliaga contraerá matrimonio con Cristóbal Valenzuela, el hermano de Daniel.

Recordemos que el 2013 se vivió uno de los más grandes escándalos en el mundo de la farándula, cuando salió a la luz la infidelidad de Paloma con su cuñado, con quien entabló una relación formal después de separarse de Daniel. Al año siguiente Paloma tuvo una hija con Cristóbal y se casaron de manera simbólica en Tahití.

La pareja llegará al altar el próximo 6 de octubre, en una ceremonia y fiesta que se realizará fuera de Santiago con cerca de 250 invitados.

Alguien que no estará en la celebración será Daniel Valenzuela, quien reveló a La Cuarta que será debido a su trabajo. “Esto coincide en que tengo hartas giras. Voy a estar fuera septiembre, octubre y noviembre”.

Sobre el matrimonio de su hermano y su ex, Daniel señaló que “me he marginado de dar opiniones, aunque la gente no lo crea yo tengo la mejor de las ondas, el mejor de los cariños. Claramente sabía y estaba enterado”.

“No es tema para mí, y ni siquiera lo hablo tampoco, no es mala onda, hace rato tenemos una buena armonía entre todos. Mejor de los cariños siempre, pero no me refiero más a eso y a nada que tenga que ver con amor, porque tergiversan y prefiero no opinar”, concluyó.