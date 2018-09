Vasco Moulian salió a defenderse tras su ninguneo a Mon Laferte

Esta semana se definen los participantes de Rojo que llegarán a las esperadas Galas Finales, por lo que la presión está al máximo en el programa de talentos.

Sin embargo, también hubo espacio para la polémica, protagonizada nuevamente por Vasco Moulian.

Luego de que Andrei Hadler cantara Antes de Ti de Mon Laferte, el miembro del jurado criticó su elección del tema, asegurando que muy pocas personas lo conocían: “Yo miré para atrás mientras estabas cantando y no se la sabía nadie”.

Sus palabras causaron la molestia de Hadler y de los televidentes, quienes destrozaron a Moulian por ‘ningunear’ a la cantante nacional.

Por esto, el jurado aclaró sus dichos durante el backstage del programa, donde aseguró que no quiso menospreciar a Laferte.

“El gran problema de Andrei es que se equivocó en la canción. Mon Laferte, que no se malentienda, es una gran artista chilena, pero es su última canción o penúltima canción entiendo, y eso hace que no sea tan oreja, y al no ser tan oreja la gente no la canta. Es un temón, pero viene recién naciendo”, señaló.

Por su parte, Hadler reiteró que no estaba de acuerdo con Moulian, indicando que “respeto su opinión, pero no la comparto. Me da lata, ni siquiera lata por mí, porque a mí me encantó lo que hice, pero me da lata por la gente que opina diferente, porque no sabe diferenciar la buena música”.