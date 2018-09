Carla Ballero se lució con respuesta a quienes la criticaron por publicación en Instagram

Recientemente pudimos ver a Carla Ballero luciendo su escultural figura con una instantánea a través de sus redes sociales.

Y es que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece ella luciendo unos jeans negros con brillos a un costado y un body rosa palo bajo el cuál no llevaba sostén.

En la imagen se puede ver claramente que no llevaba nada bajo el body ya que se le marcaban los pezones, motivo por el cual los cibernautas comenzaron a atacarla.

Es por este motivo que la morena decidió grabar un video en el que se defiende de todas las críticas recibidas. “¿Cuál es el problema con los pezones? ¿Tienen algún problema? Todas tenemos y son hermosos. Me parece que el cuerpo de la mujer es lo más lindo que hay. Y sí, me encanta andar sin sostenes. Me fascina. No tengo ningún drama con eso. Y si ustedes lo tienen, qué pena, problema de ustedes”, comentó.

Revisa el resto de sus declaraciones a continuación:

