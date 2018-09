El radical cambio de look de Felipe Braun para nueva vespertina de TVN

Felipe Braun es uno de los actores más galanes conocidos en el mundo de las teleseries, ya sea con su papel en la producción de Canal 13, “Machos”, o en “Charly tango”, del mismo canal.

Es por eso que ahora que Felipe interpreta a Caco en la nueva apuesta del área dramática de TVN, ha dejado a muchos de sus fanáticos preocupados. El actor encarna a un hombre que ha sido diagnosticado con una grave enfermedad, por lo que para aportar más realismo, debió cortarse todo el cabello de la cabeza, con cejas incluídas.

La historia de “Amar a morir” seguirá al personaje de Braun, un hombre que se centró en su trabajo luego de enviudar, y dejó de lado a sus tres hijos. Luego de ser diagnosticado con la enfermedad, Caco decidió darle un vuelco a su vida y cumplir todas las cosas que había dejado pendientes.

En conversación con un medio nacional, Braun explicó que “cuando me dijeron de qué se trataba la teleserie yo asumí que me tenía que quedar pelado. En un minuto se tomó la decisión de que esto era de verdad y que teníamos que tomarlo de verdad, por los involucrados que habían, y ahí ya no había nada que hacer”.

“Yo me siento muy orgulloso de poder contar la historia así también. No me agrada mucho no tener ceja, no es una cosa que me guste“, reconoció el actor de “La chúcara”.

A pesar de que el maquillaje de cejas hubiese sido mucho menos invasivo, Braun nunca lo barajó como opción para su papel. “Estábamos todos metidos y la escena cuando me quedé sin pelo fue muy emocionante, porque uno todo el rato está jugando cómo sería en la vida real y cómo sería ese momento”, recordó

Braun también comentó que “la gente cree que estoy enfermo”. El actor reconoce que generalmente deja pasar gran parte de los comentarios que le hacen, pero en algunas ocasiones comienza a explicar el porqué de su look para que nadie se asuste.

Es justamente debido a lo anterior que Braun ha decidido andar más con gorro . Finalmente, el actor de “Gatas y tuercas” dijo que ha tenido encuentros con personas que están realmente enfermas, y que han sido bastante especiales. “Nos hemos mirado y hemos empatizado… y es súper fuerte”, aseguró.

