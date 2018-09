Fran García-Huidobro confesó que famoso futbolista nacional estaría separado

Anoche se emitió un nuevo capítulo del estelar farandulero de Chilevisión, Primer Plano, episodio en el cual se dedicó un largo espacio a hablar sobre el quiebre amoroso entre Alexis sánchez y Mayte Rodríguez.

Fue entonces cuando Julio César Rodríguez comenzó a bromear con que a los futbolistas chilenos no se les puede hacer escenas de celos, producto de las especulaciones de que la pareja del niño maravilla era demasiado celosa y puso el caso de Arturo Vidal.

“¿Ustedes creen que a él, alguien le va a decir ‘¿me puedes mandar el GPS para saber si estás en Barcelona?”, lanzó. A lo que su co-animadora, Francisca García-Huidobro respondió “es que no lo mandó y por eso está separado po’ ¿O no?“.

De inmediato la animadora puso cara de sorprendida y mientras tapaba su boca dijo “Se me salió, perdón“.

A pesar de lo anterior, su comentario no pasó desapercibido en redes sociales.

#PrimerPlano más me sorprende lo que dijo la Fran, que Arturo Vidal se separó 🙁

#PrimerPlano @Alexis_Sanchez hasta en eso @kingarturo23 te saca cancha tiro y lado, se separa…y no es tema pa el…chao se acabó, soy Arturo Vidal el mas grande después de Elías, una comadre no me caga la vida.

— Luchin y Dimitri (@elluchinoficial) 8 de septiembre de 2018