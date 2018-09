Hija de Eliana Albasetti se robó todas las mirada en "La divina comida"

Durante la noche de ayer se emitió un nuevo capítulo de la exitosa serie de de Chilevisión, La divina comida. En esta jornada los participantes que compitieron por ser el mejor anfitrión fueron Keko Yunge, Jaime Bellolio, Paulina Magnere y Eliana Albasetti.

Fue justamente la hija de esta última quién se robó todas las miradas al momento de recibir a los invitados de su madre.

Con la gran personalidad de la caracteriza, la pequeña Emilia comenzó a mostrarle la casa a las cámaras y a contar lo mucho que le gustaba el arte a su madre y que el cuadro que estaba colgado en la pared lo habría hecho ella.

Además, explicó la razón por la que le pusieron ese nombre. “El papá suyo murió entonces si era hombre me llamaba Emilio y si era mujer me llamaba Emilia. Y fui mujer y me llamaron Emilia Koch Albasetti”.

Asimismo, acompañó a su madre a mostrar el resto de la casa cuando se encontraron con un par de cuadros pintados por ella y en uno de ellos estaba la razón de que Emilia estuviera en el mundo. En uno de los marcos habían colocado un set de pastillas anticonceptivas al que sólo le quedaba una. “Esto me da mucha risa si se los digo. Qué risa que esté acá y me da un poco de vergüenza pero esta es la pastilla que yo no me tomé y por eso está la Emilia acá”, comentó Eliana.