Pablo Mackenna recordó la gran pena que vivió junto a Javiera Díaz de Valdés

Desde el 2006 hasta el 2016, Pablo Mackenna y Javiera Díazde Valdéz lograron convertirse en una de las perejas más queridas y emblemáticas de la farándula nacional.

A pesar de que hoy ya no se encuentran juntos, como fruto de este amor nació Rosa, la hija de la pareja que hoy tiene 10 años. Sin embargo, la menor no es la única hija que tuvieron, ya que antes de que ella naciera, Javiera Díaz de Valdés tuvo una pérdida cuando tenía apenas tres semanas de embarazo.

Es por lo anterior que Pablo Mackenna decidió revivir este recuerdo dedicándole un poema a quién iba a ser su primer hijo. En un recital poético en el Centro Cultural Ciudadanos en Ñuñoa, el director presentó su poema titulado Puntito, el cuál se trata de la périda de su hijo.

En una entrevista con LUN, confesó por qué decidió compartir su historia. “Ay, porque ¿sabes qué? A mí me dio mucha pena perder a ese niño. Me da un poco de vergüenza, porque siento que no es un poema, pero necesité escribirlo”, aseguró.

Además, explicó que sabían que sería un niño por un examen de ADN que realizó junto a su ex mujer y agregó que “Escribir ese poema fue enterrarlo, nombrarlo, porque él no fue nada, no tuvo nombre, pero se llama ‘Puntito’, le dije que lo quise y lo que fue para mí”.