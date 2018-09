Así respondió Betsy Camino a los rumores de romance con Arturo Vidal

Este lunes, el matinal Hola Chile de La Red dio a conocer el supuesto romance de Betsy Camino con Arturo Vidal.

Todo comenzó cuando la cubana publicó en su cuenta de Instagram una foto junto al cantante Arcángel, donde aseguró que “mi corazón solo para ti V”.

Tras esto, la panelista Cony Roberts señaló que una fuente que ella tenía “es mi amigo, y amigo también de Arturo Vidal. Yo dije que Rena (Bravo) estaba en lo correcto, que Vidal salía con alguien, pinchaba con alguien”.

Además, indicó que “mi amigo me dice que era rubia, muy bonita, desconocida en el mundo de la televisión. Pero esta misma fuente me confirma lo que Renata Bravo no se atreve a decir. Mi fuente me confirma que Arturo Vidal habla muy seguido con una chica de Morandé con Compañía”, dando a entender que se refería a Betsy.

Por esto, la actual Reina de Viña salió a entregar su verdad a través de sus Instagram Stories, donde aclaró que “dejo bien claro que mis (V) en mis publicaciones no son para la persona que están especulando”.