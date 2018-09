"Chiripazo" de Egor Montecinos dejó la grande entre los fanáticos de Pasapalabra

Finalmente se la tomaron buena.

Una nueva polémica fue instalada por los fanáticos de Pasapalabra, ya que en el capítulo del domingo recién pasado ocurrió algo que producto del azar.

Resulta que en el juego “La pista musical”, Egor Montencinos tenía que adivinar el nombre de la canción y luego de la primera pista, el concursante tocó la chicharra y dijo “no me acuerdo siquiera el nombre, pero sé que es nueva”.

Pero lo más curioso fue que Julián Elfenbien tomó la frase de Egor como correcta, ya que la respuesta era “No me acuerdo” de Thalia.

Lo anterior dejó sorprendidos a los invitados y al público, ya que nadie podía creer la suerte que tuvo el participante.

