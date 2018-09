Comprobado por la ciencia: Elaboran ranking de los peores invitados a Pasapalabra

El actor tuvo dos respuestas buenas en todo el programa.

Pasapalabra se convirtió en uno de los programas más éxitos del último tiempo de la telelvisión chilena, ya que los número lo han acompañado en el rating y también es de las cosas más mencionadas en las redes sociales.

El rendimiento de los invitados es comentado por los fanáticos del espacio animado por Julián Elfenbien y por esa razón Las Últimas Noticias decidió hacer un ranking con los peores famosos que han participado.

Según la elaboración, Julio Milostich tuvo solo 2 respuestas correctas, lo que lo dejó como el más malo de todos. El actor justificó su rendimiento diciendo que es “corto de vista” y que le costaba ver el monitor. “Quizás me demoraba un poco más no más. Igualmente fue todo muy divertido”.

Patricio Torres le hizo la competencia, ya que tuvo 3 correctas. “Me costó todo. No había visto el programa, y no entendí la mecánica. Claro que te explican antes, pero se necesita una práctica que yo no tenía. No sabía lo de la velocidad, ni que había que decir Pasapalabra”.

Por otro lado, Félix Soumastre fue el que tuvo mejor rendimiento, ya que tuvo 26 aciertos. “Me lo tomé en serio. Los participantes suelen ser muy esforzados, se han sacado la mugre y no considerar ayudar bien a una persona que se juega tanta plata, me parece de un egoísmo macabro”.