Estos serían los padres reales de Roxy según la nueva teoría de los fans de Verdades Ocultas

Verdades Ocultas lleva más de un año al aire, y gracias al éxito que ha logrado en este tiempo, no parece tener intenciones de terminar.

Prueba de eso es la llegada de nuevos personajes, como lo son los padres de Javiera, quienes trajeron consigo a Raquel, la hermana gemela de la fallecida Gladys.

De esta manera, Carmen Gloria Bresky se reintegra a la teleserie, dando vida a un personaje muy diferente al anterior: “Viene algo completamente distinto al lugar que ocupaba Gladys. Es como partir con un nuevo personaje, pero también agarrando de toda la historia que venía de antes (…) Ella optó por no tener familia, no tener hijos, no casarse, no tener ataduras ni formalidades”.

Ahora, la actriz publicó un par de fotos de su personaje junto al de Cristián Carvajal y María José Necochea, quienes dan vida a los padres de Javiera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por carmen gloria bresky (@carmenengloriabresky) el 8 de Sep de 2018 a las 8:16 PDT

Fue ahí donde surgió una nueva teoría respecto a la familia de Roxy, ya que hay algunos fanáticos que creen que Raquel no sería su tía, sino que su verdadera madre, quien se la habría entregado a su hermana para que la cuidara como su hija.

Además, especulan que Roxy sería la hija de la secretaria con su jefe Samuel, lo que la convertiría en la hermana de Javiera, la polola de Gonzalo.