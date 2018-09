La razón tras el quiebre de Angélica Sepúlveda y su pareja turca

Hace algunos meses que Angélica Sepúlveda presentó en sus redes sociales a su pareja, un hombre turco que conoció en octubre del año pasado en Uyuni, Bolivia.

En varios medios de comunicación, la ex chica reality comentó la felicidad que estaba viviendo, asegurando a La Cuarta que “lo conocí en un momento muy particular de mi vida, estaba destrozada, emocionalmente muy mal. Estábamos pasando un momento muy triste en mi familia y con mi ex habíamos terminado… Fue extraño, lo vi y sentí que lo conocía desde hace mucho tiempo”.

Sin embargo, la distancia y la barrera del idioma parece haberle pasado la cuenta a la pareja, ya que en su cuenta de Instagram, Sepúlveda dio a conocer que la relación llegó a su fin.

“‘Fuimos el amor perfecto en el tiempo equivocado…’. Felicidad y alegría por siempre. Gracias”, escribió junto a una foto en la montaña.

Además, en los comentarios aclaró que “no fue falta de amor, solo me faltó valentía”.