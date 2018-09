JC Rodríguez y Pollo Valdivia protagonizaron fuerte round en SLB

El conductor del programa atacó el ego del ex rostro de La Red.

Juan Carlos Valdivia estuvo conversando con Julio César Rodríguez en Síganme los Buenos donde recordaron el accidental topless de Francisca Undurraga en Toc Show.

Luego de lo ocurrido, la Fran se fue del programa, pero según el “Pollo”, la modelo dejó el programa porque tenía contrato con Chilevisión y no porque no se borró la parte del topless.

“Fue algo que pasó, ocurrió, y yo consideraba que no era algo tan escandaloso. Puede que esa persona se haya sentido afectada. Si es así, uno después se disculpará”, destacó Valdivia.

Lo anterior no le pareció correcto a JC y le recalcó que “ahí tú estás hablando desde tu ego tremendo. Lo que te salió recién es un espejo de un ego que no cabe acá huevón”.

“Si tú te sacas ahora la polera voluntariamente. Y te digo ‘oye, que estás en forma’. Y te la sacas y te pegas un bailoteo y todo. Terminamos y me dices ‘Julio, creo que di jugo. No me gustó esto y además en la casa me van a joder…”, ejemplificó Rodríguez.

Por último Valdivia no se quedó callado y recalcó que la gente tiene que saber medirse. “Somos adultos, somos gente con criterio, tenemos que saber qué hacemos o no hacemos”.

