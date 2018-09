Karla Constant sacó risas al confesar la peor vergüenza que pasó en una cita

Este martes, durante las Confesiones Matinales del Mucho Gusto, Karla Constant sorprendió a sus compañeros al revelar la peor vergüenza que pasó en una cita.

Todo sucedió hace varios años durante un viaje, donde un hombre la invitó a comer. “Nos vamos a comer a un lugar muy bonito. Uno cuando anda de de viaje anda con una mochila con un poco de cosas. Entonces saqué lo más digno, porque uno siempre hecha una tenida digna por si acaso”, aseguró.

La comida en sí no fue el problema, ya que cenaron pastas en un lugar elegante. Sin embargo, un gesto del hombre le llamó la atención.

“Él me dice ‘que buena la comida’ y se desabrocha el pantalón (…) Pero eso no fue todo, pucha que me han pasado cosas en la vida. Yo veía que se movía… y se sacó los zapatos. Y empecé a sentir como un… olor”, detalló.

“Como primera cita está bien que seas honesto, tal vez encontró que yo era muy buena onda y se relajó, pero es mucho”, finalizó entre las risas de sus compañeros, que no podían creer lo incómodo de la situación.