La verdad tras el dramático quiebre de Steffi Méndez y su pololo

Steffi Méndez es una asidua usuaria de las redes sociales, especialmente Instagram, donde cuenta con más de 904.000 seguidores.

Con ellos comparte distintos aspectos de lo que ocurre en su vida, tanto lo bueno como lo malo.

Ese fue el caso de su última publicación, donde la actriz aprovechó para desahogarse de un complejo momento personal tras terminar con su pololo.

“Tuve una semana de mierda, me imagino que hay varios por ahí que tuvieron una igual, o peor. Hay muchas cosas que me he cuestionado en estos días, y la primera es ¿por qué tenemos que avergonzarnos nosotras? ¿Por qué da tanta vergüenza confiar miedos o actos terribles de otras personas hacia uno?”, comenzó señalando, para luego explicar la razón de su malestar.

“Yo les confesé que tengo una penita de amor por ahí y eso fue porque me fueron infiel, y de la peor manera que se puedan imaginar”, reveló.

Además, Steffi aconsejó a otras mujeres que estén pasando por lo mismo: “no se avergüencen nunca de algo así porque el culpable es el infiel, no uno. Qué ganas de abrazarlas a todas, porque se siente horrible”.

“Como dijo alguien que da muy buenos consejos: ‘se trata de mantenerse fiel a ti misma y actuar correctamente. En la vida lo más importarte es ser buena persona y fiel a una misma. Si tu pareja no fue capaz de valorarlo, sé feliz y sigue caminando, porque la vida el bella”‘, agregó.