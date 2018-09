Leandro Penna se sinceró sobre la compleja situación familiar que lo afecta

Desde su paso por Doble Tentación, Leandro Penna se ganó el cariño del público chileno, lo que se ve reflejado en su cuenta de Instagram donde suma más de 805.000 seguidores.

Hace algunas semanas hizo noticia tras dar a conocer su quiebre con Lisandra Silva tras un año de romance, pero esa no es la única pena que está pasando el argentino.

Quizás hay muchas personas que no lo saben, pero Leandro tiene un hija de 11 años, a la cual no ve desde hace dos.

“A ella la amo, es lo más importante que yo tengo. Me da mucho dolor, mucha angustia. He luchado mucho tiempo para que mi hija conozca a su abuela, a sus primos, a sus tíos… pero me cansé“, reveló en conversación con AR13.

Penna contó que la relación con la madre de Sofía siempre ha sido complicada, y que nunca existió un romance en sí, sino que estuvieron juntos en una ocasión cuando él tenía 20 años y ella 29.

“¿Hasta cuándo voy a seguir luchando? No es solo luchar contra la madre, hacerle entender que las cosas son más simples. Uno lucha para que sea lo más normal, pero lo que más cansa es la burocracia de los juicios y todos esos quilombos de la jueza”, agregó.

El ganador de Doble Tentación además aseguró que ha hecho de todo para poder ver a Sofía, pero son las diferencias con su madre la que lo han hecho imposible.

El tema lo afecta realmente, confesando que “he llorado mucho, cumplió recién 11 años, me hubiese gustado estar ahí. Yo no quiero ir a buscarla con un policía, hacerle sufrir de esa manera. Hay cosas que me gustaría que fueran diferentes y normales”.