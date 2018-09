Miembro del jurado de Rojo confirmó que no regresa para la segunda temporada

Esta semana se vivirán las Galas Finales de la primera temporada de esta nueva versión de Rojo, por lo que en TVN ya se encuentran preparando el segundo ciclo.

Así como se han anunciado cambios en los coaches, este martes se confirmó desde el canal que un miembro del jurado no seguirá siendo parte del programa.

Se trata de Maitén Montenegro, que hasta este jueves se desempeñará como la presidenta del jurado, el que está compuesto también por Neilas Katinas, Consuelo Schuster y Vasco Moulian.

La actriz además se despidió a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de la primera jornada de Rojo junto con el siguiente mensaje: “así partió la gran aventura, cae el telón y los aplausos resonarán en los sueños… Para mí, un fantástico desafío. ¡Gracias! Ya nos encontraremos… No me olviden que yo no lo haré”.