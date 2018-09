Así logró Ricardo Vergara que el velorio de Franco se viera real en Verdades Ocultas

La semana pasada, los fanáticos de Verdades Ocultas sufrieron la muerte de Franco, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en su moto.

Su partida afectó principalmente a su hermana Maite y a su pareja María Luisa, pero todos los habitantes del pasaje Nueva Esperanza lamentaron su muerte.

Por eso, Franco fue velado en el pasillo del pasaje, lo que causó diversas reacciones en las redes sociales.

La escena del ataúd no fue algo fácil de realizar para el actor Ricardo Vergara, quien reveló a Mega cómo logró que resultara bien.

“Varios colegas me preguntaban así como asustados ‘¿oye, y te vas a meter al ataúd?’, y yo ‘sí’. La verdad es que no es cómodo, pero sí intenté hacer un pequeño trabajo como de relajación para que los ojos no me tiriten, porque a mí me tiritan, y con las luces del estudio es peor”, aseguró.

Además, reveló que en sus planos intentaba contener la respiración y siguió un útil consejo de su colega Viviana Rodríguez: “me aconsejó fijar un punto, con los ojos cerrados, por sobre los ojos, lo que realmente generó menos ‘tiritones"”.

Finalmente, Vergara toma la experiencia como “una más dentro de las miles que hay en la actuación”.